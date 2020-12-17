На законных представителей девочек, гревшихся у Вечного огня в Пензе, составлены протоколы Происшествия

Пенза, 17 декабря 2020. PenzaNews. Протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», составлены в отношении законных представителей девочек, гревшихся у Вечного огня на монументе воинской и трудовой славы пензенцев. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе мониторинга соцсетей сотрудниками полиции был выявлен видеоролик, на котором две неизвестные девочки-подростки греются у Вечного огня на монументе воинской и трудовой славы. Свои действия подростки сопровождали нецензурными выражениями и вели себя вызывающе. В настоящее время личности девочек установлены. Обе учатся в средних образовательных учреждениях Октябрьского района Пензы», — сказали в полиции.

В ведомстве добавили, что после случившегося будет рассмотрен вопрос о постановке школьниц на учет в подразделении по делам несовершеннолетних.

«По их словам, они не осознавали, что своими действиями оскорбляют память погибших воинов», — отметили в УМВД.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по факту инцидента у Вечного огня в Пензе проверки проводят следователи и прокуроры.