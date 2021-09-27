В результате хлопка газа в двухэтажном доме в Сердобске пострадали два человека — МЧС Происшествия

Сердобск, 27 сентября 2021. PenzaNews. Два человека пострадали в результате хлопка газа в двухэтажном двухподъездном доме на улице Ленина в городе Сердобске Пензенской области вечером в минувшее воскресенье, 26 сентября. Об этом журналистам сообщила начальник пресс-службы главного управления МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области

По ее словам, сигнал о происшествии поступил в ведомство в 20.30.

«Выгорела 3-комнатная квартира площадью 50 кв. метров вследствие хлопка бытового газа. Разрушений нет, в квартире выбило стекла. Пострадали два человека — мужчина 1957 года рождения и женщина 1954 года рождения», — сказала она.

Анна Шупилова добавила, что были спасены пятеро человек, столько же эвакуированы.

«На месте пожара работали силы и средства сердобского пожарно-спасательного гарнизона — три единицы техники и 10 человек личного состава», — уточнила она.

По факту произошедшего организована проверка.