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В Земетчинском районе возбуждено уголовное дело по факту гибели трех человек при пожаре

09:15 | 02.12.2024 | Происшествия

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Пенза, 2 декабря 2024. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» возбуждено по факту гибели трех человек при пожаре, который произошел в частном доме в селе Вяземка Земетчинского района Пензенской области.

В Земетчинском районе возбуждено уголовное дело по факту гибели трех человек при пожаре. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, вечером 30 ноября 2024 года в доме на улице Куйбышева в селе Вяземка Земетчинского района произошло возгорание. После ликвидации пожара в доме обнаружены тела двух женщин и мужчины. При осмотре на телах погибших каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. По предварительным данным, их смерть наступила от отравления продуктами горения. [...] Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В нем добавляется, что в настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств гибели трех человек, назначен ряд судебных экспертиз.

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