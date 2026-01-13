13:38:58 Вторник, 13 января
В Бессоновке в ДТП с участием легковушки и автобуса пострадал пешеход

10:47 | 13.01.2026 | Происшествия

Пенза, 13 января 2026. PenzaNews. Пешеход пострадал в результате ДТП с участием автомобиля «ВАЗ-2115» и автобуса «Mercedes-Benz», которое произошло на улице Городок в Бессоновке Пензенской области в минувший понедельник, 12 января.

В Бессоновке в ДТП с участием легковушки и автобуса пострадал пешеход. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По предварительным данным, [...] на улице Городок в селе Бессоновка произошло столкновение [...] автомобиля «ВАЗ-2115» под управлением водителя – мужчины 1990 года рождения и автобуса «Mercedes-Benz», которым управлял водитель – мужчина 1963 года рождения, после чего автомобиль «ВАЗ-2115» совершает наезд на пешехода – юношу 2008 года рождения. В результате происшествия пешеход получил телесные повреждения и был госпитализирован», — говорится в сообщении, размещенном на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по региону.

В нем добавляется, что сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.


Актуальное

