В Колышлее два человека погибли от отравления угарным газом, еще семеро госпитализированы Происшествия

Пенза, 19 января 2026. PenzaNews. Два человека погибли от отравления угарным газом в одном из многоквартирных домов в рабочем поселке Колышлей Пензенской области, еще семеро, в том числе ребенок, госпитализированы. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры региона.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По предварительным данным, вечером 18 января 2026 года в рабочем поселке Колышлей в многоквартирном жилом доме две женщины погибли от отравления угарным газом, еще семь местных жителей, в том числе ребенок в возрасте 12 лет, госпитализированы в учреждение здравоохранения, им оказана необходимая медицинская помощь, угроза их жизни и здоровью отсутствует», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что прокуратура Колышлейского района в связи с произошедшим проводит проверочные мероприятия.

«В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также дана оценка действиям ответственных лиц, в том числе на предмет соблюдения законодательства в сфере обеспечения безопасности эксплуатации газового оборудования. По ее результатам при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — поясняется в сообщении.

В нем отмечается, что также на контроле прокуратуры находится ход организованной по данному факту процессуальной проверки.