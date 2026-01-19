03:33:00 Вторник, 20 января
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Колышлее два человека погибли от отравления угарным газом, еще семеро госпитализированы

12:00 | 19.01.2026 | Происшествия

Печать

Пенза, 19 января 2026. PenzaNews. Два человека погибли от отравления угарным газом в одном из многоквартирных домов в рабочем поселке Колышлей Пензенской области, еще семеро, в том числе ребенок, госпитализированы. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры региона.

В Колышлее два человека погибли от отравления угарным газом, еще семеро госпитализированы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По предварительным данным, вечером 18 января 2026 года в рабочем поселке Колышлей в многоквартирном жилом доме две женщины погибли от отравления угарным газом, еще семь местных жителей, в том числе ребенок в возрасте 12 лет, госпитализированы в учреждение здравоохранения, им оказана необходимая медицинская помощь, угроза их жизни и здоровью отсутствует», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что прокуратура Колышлейского района в связи с произошедшим проводит проверочные мероприятия.

«В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также дана оценка действиям ответственных лиц, в том числе на предмет соблюдения законодательства в сфере обеспечения безопасности эксплуатации газового оборудования. По ее результатам при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — поясняется в сообщении.

В нем отмечается, что также на контроле прокуратуры находится ход организованной по данному факту процессуальной проверки.


Читайте также
Житель Пензы поверил позвонившему ему «сотруднику банка» и лишился более 930 тыс. рублей В Каменском районе мужчина угрожал бывшей супруге убийством, возбуждено уголовное дело
В Пензенском районе росгвардейцы задержали мужчину, который съел готовую еду в супермаркете и отказался платить Житель Земетчинского района угрожал супруге убийством, возбуждено уголовное дело
Жительница Пензенского района после общения с «сотрудницей банка» лишилась 350 тыс. рублей В Пензе сотрудники транспортной полиции выявили группу молодых людей, похищавших кабели с электровозов
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама