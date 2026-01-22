Росгвардейцы задержали мужчину за нарушение общественного порядка в ресторане быстрого питания в Пензе Происшествия

Пенза, 22 января 2026. PenzaNews. Сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии по Пензенской области задержали 49-летнего мужчину, который нарушал общественный порядок в одном из ресторанов быстрого питания в Октябрьском районе Пензы.

«Кнопка тревожной сигнализации на охраняемом объекте сработала в вечернее время. Оперативно прибывших на место происшествия росгвардейцев встретила администратор заведения, которая указала на посетителя, пытавшегося, по ее словам, спровоцировать драку с незнакомым мужчиной. При проверке информации сотрудники Росгвардии установили, что гражданин вел себя агрессивно и вызывающе: выражался нецензурной бранью, размахивал руками и падал на пол», — говорится в сообщении, размещенном на сайте управления Росгвардии по Пензенской области.

В нем добавляется, что нарушитель общественного порядка был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.