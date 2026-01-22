19:43:08 Четверг, 22 января
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Росгвардейцы задержали мужчину за нарушение общественного порядка в ресторане быстрого питания в Пензе

10:00 | 22.01.2026 | Происшествия

Печать

Пенза, 22 января 2026. PenzaNews. Сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии по Пензенской области задержали 49-летнего мужчину, который нарушал общественный порядок в одном из ресторанов быстрого питания в Октябрьском районе Пензы.

Росгвардейцы задержали мужчину за нарушение общественного порядка в ресторане быстрого питания в Пензе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Кнопка тревожной сигнализации на охраняемом объекте сработала в вечернее время. Оперативно прибывших на место происшествия росгвардейцев встретила администратор заведения, которая указала на посетителя, пытавшегося, по ее словам, спровоцировать драку с незнакомым мужчиной. При проверке информации сотрудники Росгвардии установили, что гражданин вел себя агрессивно и вызывающе: выражался нецензурной бранью, размахивал руками и падал на пол», — говорится в сообщении, размещенном на сайте управления Росгвардии по Пензенской области.

В нем добавляется, что нарушитель общественного порядка был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.


Читайте также
В Бековском районе пьяный молодой человек повредил чужой автомобиль, поскольку ему не понравилось, как тот припаркован Житель Мокшанского района стал жертвой мошенничества при попытке заработать на криптовалюте
В отношении жителя Колышлейского района, предъявившего поддельное водительское удостоверение, возбуждено уголовное дело До двух лет лишения свободы может получить житель Нижнеломовского района, угрожавший супруге убийством
Житель Пензы поверил позвонившему ему «сотруднику банка» и лишился более 930 тыс. рублей В Каменском районе мужчина угрожал бывшей супруге убийством, возбуждено уголовное дело
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама