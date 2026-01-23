08:41:08 Пятница, 23 января
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В результате атаки БПЛА произошло возгорание на нефтебазе в Пензе — губернатор

07:45 | 23.01.2026 | Происшествия

Печать

Пенза, 23 января 2026. PenzaNews. Возгорание произошло на нефтебазе в Пензе в результате атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

В результате атаки БПЛА произошло возгорание на нефтебазе в Пензе — губернатор

Фото: Pnzreg.ru

«Около 4 часов утра в результате атаки БПЛА произошло возгорание на нефтебазе в Пензе. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. На месте работают пожарные расчеты, в том числе 46 сотрудников и 14 единиц техники. Буду информировать вас о дальнейшем ходе событий», — написал глава региона в своем Telegram-канале рано утром в пятницу, 23 января.

Позже Олег Мельниченко проинформировал, что находится на месте происшествия.

«Нахожусь на месте происшествия. По уточненным данным, 4 БПЛА были поражены системой ПВО. Обломки одного упали на территорию нефтебазы, из-за чего произошло возгорание. Сейчас здесь продолжают работать оперативные службы», — сообщил губернатор.

«Еще раз напоминаю о запрете распространения в соцсетях фото и видео беспилотных летательных аппаратов и последствий их применения. Это потенциально опасный поступок с далеко идущими последствиями», — добавил он.

Ночью в Пензенской вводились режим «Беспилотная опасность» и план «Ковер». Действовали ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Рано утром в Пензе объявлялся режим «Воздушная опасность», позже он был отменен.

В настоящее время также отменены план «Ковер» и режим «Беспилотная опасность». Временный запрет на использование воздушного пространства снят.


Читайте также
Росгвардейцы задержали мужчину за нарушение общественного порядка в ресторане быстрого питания в Пензе В Бековском районе пьяный молодой человек повредил чужой автомобиль, поскольку ему не понравилось, как тот припаркован
Житель Мокшанского района стал жертвой мошенничества при попытке заработать на криптовалюте В отношении жителя Колышлейского района, предъявившего поддельное водительское удостоверение, возбуждено уголовное дело
До двух лет лишения свободы может получить житель Нижнеломовского района, угрожавший супруге убийством Житель Пензы поверил позвонившему ему «сотруднику банка» и лишился более 930 тыс. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама