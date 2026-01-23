В результате атаки БПЛА произошло возгорание на нефтебазе в Пензе — губернатор Происшествия

Пенза, 23 января 2026. PenzaNews. Возгорание произошло на нефтебазе в Пензе в результате атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Фото: Pnzreg.ru

«Около 4 часов утра в результате атаки БПЛА произошло возгорание на нефтебазе в Пензе. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. На месте работают пожарные расчеты, в том числе 46 сотрудников и 14 единиц техники. Буду информировать вас о дальнейшем ходе событий», — написал глава региона в своем Telegram-канале рано утром в пятницу, 23 января.

Позже Олег Мельниченко проинформировал, что находится на месте происшествия.

«Нахожусь на месте происшествия. По уточненным данным, 4 БПЛА были поражены системой ПВО. Обломки одного упали на территорию нефтебазы, из-за чего произошло возгорание. Сейчас здесь продолжают работать оперативные службы», — сообщил губернатор.

«Еще раз напоминаю о запрете распространения в соцсетях фото и видео беспилотных летательных аппаратов и последствий их применения. Это потенциально опасный поступок с далеко идущими последствиями», — добавил он.

Ночью в Пензенской вводились режим «Беспилотная опасность» и план «Ковер». Действовали ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Рано утром в Пензе объявлялся режим «Воздушная опасность», позже он был отменен.

В настоящее время также отменены план «Ковер» и режим «Беспилотная опасность». Временный запрет на использование воздушного пространства снят.