19:22:51 Пятница, 23 января
В ДТП в Бессоновском районе один человек погиб, трое пострадали

10:10 | 23.01.2026 | Происшествия

Пенза, 23 января 2026. PenzaNews. Один человек погиб, еще трое получили травмы различной степени тяжести в результате столкновения автомобилей «Lada Kalina» и «Hyundai Accent» в селе Вазерки Бессоновского района Пензенской области.

Фото: управление Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области

Как следует из сообщения, размещенного в Telegram-канале управления Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области, ДТП произошло на улице Басулина вечером 22 января, за рулем автомашины «Lada Kalina» находился мужчина 2000 года рождения, вторым транспортным средством управлял водитель 1984 года рождения.

«В результате происшествия водитель автомобиля «Hyundai Accent» от полученных телесных повреждений скончался на месте», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что две пассажирки этой машины — женщины 1982 и 2007 годов рождения, а также водитель автомобиля «Lada» получили телесные повреждения и были госпитализированы.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.


Актуальное

