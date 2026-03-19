Прокуратура начала проверку по факту ДТП с участием маршрутки и бетономешалки в Пензе

Пенза, 19 марта 2026. PenzaNews. Прокуратура Первомайского района Пензы организовала проверку по факту ДТП с участием маршрутки и бетономешалки, в результате которого пострадали два человека.

Фото: пресс-служба прокуратуры Пензенской области

«Днем 19 марта 2026 года около 13.30 на 278 км автомобильной дороги «Тамбов — Пенза» в границах областного центра произошло ДТП с участием пассажирского микроавтобуса и грузового автомобиля. В результате ДТП пострадали пассажиры рейсового микроавтобуса, следовавшего по маршруту «Пенза — Каменка». Им оказана медицинская помощь. По поручению прокуратуры Пензенской области прокуратура Первомайского района города Пензы контролирует установление всех обстоятельств произошедшего ДТП и ход процессуальной проверки по данному факту», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что надзорное ведомство даст оценку соблюдению законодательства при организации перевозки пассажиров, а также в сфере безопасности дорожного движения.

«По результатам проверочных мероприятий при наличии оснований будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования», — сказано в тексте.