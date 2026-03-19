21:58:48 Четверг, 19 марта
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Прокуратура начала проверку по факту ДТП с участием маршрутки и бетономешалки в Пензе

19:05 | 19.03.2026 | Происшествия

Печать

Пенза, 19 марта 2026. PenzaNews. Прокуратура Первомайского района Пензы организовала проверку по факту ДТП с участием маршрутки и бетономешалки, в результате которого пострадали два человека.

Фото: пресс-служба прокуратуры Пензенской области

«Днем 19 марта 2026 года около 13.30 на 278 км автомобильной дороги «Тамбов — Пенза» в границах областного центра произошло ДТП с участием пассажирского микроавтобуса и грузового автомобиля. В результате ДТП пострадали пассажиры рейсового микроавтобуса, следовавшего по маршруту «Пенза — Каменка». Им оказана медицинская помощь. По поручению прокуратуры Пензенской области прокуратура Первомайского района города Пензы контролирует установление всех обстоятельств произошедшего ДТП и ход процессуальной проверки по данному факту», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что надзорное ведомство даст оценку соблюдению законодательства при организации перевозки пассажиров, а также в сфере безопасности дорожного движения.

«По результатам проверочных мероприятий при наличии оснований будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования», — сказано в тексте.


2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама