«Ростелеком» начал строительство оптической сети еще в двух новостройках в Заре Связь и ИТ

Пенза, 28 июля 2017. PenzaNews. «Ростелеком» начал строительство сети широкополосного доступа в интернет в двух новостройках на улице Новоселов в микрорайоне Заря города Пензы, которые готовятся к сдаче.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Пензенского филиала ПАО «Ростелеком», всего оптической сетью компании охвачено 18 домов, введенных в эксплуатацию.

«Современная технология, применяемая при создании сетевой инфраструктуры связи, позволяет подключить по одному кабелю полный спектр телекоммуникационных услуг компании — высокоскоростной доступ в интернет, интерактивное телевидение и домашний телефон. Абонентам доступна для подключения линейка пакетных предложений с возможностью аренды ТВ-приставки и роутера или покупки оборудования в рассрочку на несколько месяцев», — пояснили в пресс-службе оператора.

В «Ростелекоме» отметили, что до 30 сентября 2017 года новые абоненты могут воспользоваться специальным предложением «Легкая цена» и подключить две услуги практически по цене одной.

Директор по работе с массовым сегментом Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Антон Яковлев подчеркнул, что Заря является развивающимся микрорайоном.

«Ростелеком» построил на его территории современную оптическую сеть, в результате чего клиенты получили надежный интернет и возможность смотреть цифровое телевидение, а также пользоваться сервисами «Видеопрокат», «Управление просмотром» и «Мультирум». Мы уже сейчас готовы принимать заявления на подключение услуг связи от будущих жителей новых домов и надеемся, что наши телеком-возможности будут в полной мере соответствовать ожиданиям клиентов», — сказал он.

Проект по организации высокоскоростной сети передачи данных до микрорайона Заря города Пензы стартовал в 2015 году. Он включал в себя прокладку волоконно-оптической линии связи протяженностью 3,5 км от распределительной муфты рядом с федеральной трассой М5 «Урал» и строительство кабельной канализации длиной 2,2 км.