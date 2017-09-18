МТС помогла «Чернильнице» улучшить коммуникацию с клиентами Связь и ИТ

Пенза, 18 сентября 2017. PenzaNews. МТС помогла компании «Чернильница», являющейся крупным оптовым поставщиком на рынке канцелярской продукции в Пензенской области и Мордовии, а также имеющей сеть розничных магазинов, улучшить коммуникацию с действующими и новыми клиентами.

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Как сообщил руководитель отдела продаж компании «Чернильница» Алексей Макеев, чтобы покупатели могли своевременно узнавать о новых поступлениях товаров, акциях и распродажах, было принято решение подключить информационные оповещения через SMS с помощью услуги «МТС Коммуникатор».

«Для нас важно, чтобы клиенты чувствовали заботу и возвращались к нам снова и снова. Информационные рассылки — очень удобный для этого инструмент: покупатели гарантированно прочитают наше сообщение и могут прийти за покупкой буквально в течение нескольких часов, пока нужный товар по акции не закончился. Быстрый отклик, который мы наблюдаем с момента подключения услуги, является признаком того, что этот способ оповещения подходит и покупателям, и нам», — пояснил он.

По словам Алексея Макеева, благодаря МТС «Чернильница» также внедрила систему автоматического перераспределения звонков между свободными сотрудниками: теперь покупатели со всей России могут бесплатно звонить на единый номер компании, при этом ни один вызов не останется без ответа.

В свою очередь директор МТС в Пензенской области Павел Плясенко подчеркнул, что телеком-услуги для бизнеса давно уже не исчерпываются корпоративной связью.

«Благодаря широкому спектру направлений деятельности МТС — мобильная и фиксированная связь и интернет, финансовые и облачные сервисы, системная интеграция и многое другое — мы можем решить практически любые бизнес-задачи клиента. Стоимость услуг при этом вполне доступна не только для крупного бизнеса, но и для небольших компаний и индивидуальных предпринимателей, а повышение эффективности и снижение затрат заметны практически сразу», — отметил он.