В Пензе возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при покупке трех автопогрузчиков Криминал

Пенза, 30 июня 2026. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено в Пензе по факту мошенничества при покупке трех автопогрузчиков почти за 2,6 млн. рублей у компании по продаже техники, которая отправила товар покупателю, но так и не получила оплату за него.

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Как следует из сообщения пресс-службы УМВД России по Пензенской области, покупатель связался с представителем компании по электронной почте, после согласования условий продажи был заключен электронный договор на условиях постоплаты товара.

«Три автопогрузчика были отправлены со склада компании по адресу покупателя. Спустя месяц, когда техника была доставлена, оплата так и не поступила. Представитель компании-застройщика перестал выходить на связь», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лица, причастного к совершению данного преступления», — добавляется в тексте.