Олег Мельниченко прокомментировал введение в Пензенской области режима повышенной готовности в связи с ситуацией на топливном рынке Общество

Пенза, 30 июня 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко прокомментировал введение с 30 июня режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ПТП РСЧС).

Фото: Pnzreg.ru

«Для стабилизации внутреннего рынка топливно-энергетических ресурсов на территории Пензенской области введен режим повышенной готовности. Он будет действовать вплоть до моего особого распоряжения. Главная цель — обеспечение бесперебойной работы служб экстренного реагирования и социально значимых объектов, включая топливно-энергетический комплекс», — написал глава региона в своем канале в мессенджере «Макс» во вторник, 30 июня.

Он напомнил, что неделю назад в Пензенской области были введены временные ограничения на продажу топлива.

«Заправка на АЗС производится только в бензобаки машин. Это сделано, чтобы избежать спекуляции и искусственного дефицита», — уточнил губернатор.

Олег Мельниченко подчеркнул, что мониторинг ситуации ведется ежедневно, вопрос обеспечения российских регионов горючим находится на контроле президента России Владимира Путина.

«На внутренний рынок страны направлены имеющиеся запасы, введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина. Нефтеперерабатывающие заводы переведены на максимально продуктивный режим работы, задействован потенциал средних и малых предприятий», — пояснил руководитель субъекта РФ.

Губернатор обратил внимание на то, что «сегодня резервы бензина практически идентичны уровню прошлогоднего периода».

«Уже в июле производство основных видов топлива должно превысить июньские показатели. Первоочередная задача — выдерживать экономически обоснованные цены и выстраивать эффективные логистические цепочки», — написал Олег Мельниченко.