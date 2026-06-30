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В Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с ситуацией на рынке топливно-энергетических ресурсов

12:14 | 30.06.2026 | Общество

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Пенза, 30 июня 2026. PenzaNews. Режим повышенной готовности введен для органов управления и сил пензенской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ПТП РСЧС) с 30 июня и до особого распоряжения в целях обеспечения стабильности на внутреннем рынке топливно-энергетических ресурсов. Соответствующий указ губернатор Пензенской области Олег Мельниченко подписал 29 июня.

В Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с ситуацией на рынке топливно-энергетических ресурсов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Ввести с 30 июня 2026 года и до особого распоряжения режим повышенной готовности для органов управления и сил пензенской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ПТП РСЧС), определив территорией, на которой введен режим повышенной готовности, административные границы Пензенской области», — сказано в документе.

В нем добавляется, что координация действий органов власти, предприятий и организаций возложена на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Пензенской области.

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В тексте указано, что руководителям исполнительных органов региона и подведомственным организациям необходимо, в частности, усилить состав, оснащенность и обеспечить оперативность реагирования подчиненных сил и средств с учетом эшелонирования и создания резерва; главам городских округов, муниципальных районов и подведомственным учреждениям рекомендовано принять дополнительные меры к обеспечению бесперебойного жизнеобеспечения на подведомственных объектах, объектах ТЭК, социальной, жилищной, образовательной сферы, сферы культуры и здравоохранения, осуществить меры по поддержанию в готовности к использованию резервов материально-технических средств, а также резервных источников энергоснабжения на объектах социальной сферы.


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