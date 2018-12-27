На форуме в Пензе «Ростелеком» представил стенд о цифровизации новостроек Связь и ИТ

Пенза, 27 декабря 2018. PenzaNews. Компания «Ростелеком» представила руководителям управляющих компаний демонстрационный стенд, посвященный цифровизации новостроек, на втором областном форуме «ЖКХ-2018», который состоялся на базе пензенской областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова.

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

Участникам мероприятия были продемонстрированы интеллектуальные счетчики воды, тепла и электричества, которые самостоятельно передают информацию в управляющую компанию с помощью беспроводных каналов связи. Такими приборами, в частности, оснащены квартиры в жилом комплексе «Олимп».

Также можно было ознакомиться с работой интеллектуального домофона со встроенной видеокамерой. При наборе номера квартиры хозяину поступает видеовызов на смартфон или планшет. Увидев на экране визитера, владелец принимает решение: открывать дверь с помощью кнопки или нет.

Как отметил директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Лев Дятлов, компания уже внедрила умные технологии в двух многоквартирных домах.

«Учет потребляемых энергоресурсов с помощью цифровых технологий выгоден и собственникам жилья, и управляющим компаниям. Жильцы с помощью веб-ресурса контролируют расход электроэнергии, а обслуживающая организация получает точные данные без умышленных занижений или случайных ошибок», — цитирует Льва Дятлова пресс-служба Пензенского филиала.

Второй областной форум «ЖКХ-2018» состоялся на базе пензенской областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова в среду, 26 декабря.

В нем приняли участие представители общественных организаций, органов власти, управляющих и ресурсоснабжающих компаний, активисты многоквартирных домов и уличных комитетов.

Участники форума работали в секциях по шести направлениям. В частности, секции были посвящены комфортной городской среде, переходу на новую систему обращения с отходами, переселению из аварийного жилищного фонда и капитальному ремонту домов, цифровизации в жилищно-коммунальном хозяйстве и энергетическом комплексе, контрольно-надзорной деятельности органов исполнительной власти, реализации госпрограмм и модернизации сферы ЖКХ.