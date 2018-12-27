EN
23:37:39 Пятница, 28 декабря
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

На форуме в Пензе «Ростелеком» представил стенд о цифровизации новостроек

12:03 | 27.12.2018 | Связь и ИТ

Печать

Пенза, 27 декабря 2018. PenzaNews. Компания «Ростелеком» представила руководителям управляющих компаний демонстрационный стенд, посвященный цифровизации новостроек, на втором областном форуме «ЖКХ-2018», который состоялся на базе пензенской областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова.

На форуме в Пензе «Ростелеком» представил стенд о цифровизации новостроек

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

Участникам мероприятия были продемонстрированы интеллектуальные счетчики воды, тепла и электричества, которые самостоятельно передают информацию в управляющую компанию с помощью беспроводных каналов связи. Такими приборами, в частности, оснащены квартиры в жилом комплексе «Олимп».

Также можно было ознакомиться с работой интеллектуального домофона со встроенной видеокамерой. При наборе номера квартиры хозяину поступает видеовызов на смартфон или планшет. Увидев на экране визитера, владелец принимает решение: открывать дверь с помощью кнопки или нет.

Как отметил директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Лев Дятлов, компания уже внедрила умные технологии в двух многоквартирных домах.

«Учет потребляемых энергоресурсов с помощью цифровых технологий выгоден и собственникам жилья, и управляющим компаниям. Жильцы с помощью веб-ресурса контролируют расход электроэнергии, а обслуживающая организация получает точные данные без умышленных занижений или случайных ошибок», — цитирует Льва Дятлова пресс-служба Пензенского филиала.

Второй областной форум «ЖКХ-2018» состоялся на базе пензенской областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова в среду, 26 декабря.

В нем приняли участие представители общественных организаций, органов власти, управляющих и ресурсоснабжающих компаний, активисты многоквартирных домов и уличных комитетов.

Участники форума работали в секциях по шести направлениям. В частности, секции были посвящены комфортной городской среде, переходу на новую систему обращения с отходами, переселению из аварийного жилищного фонда и капитальному ремонту домов, цифровизации в жилищно-коммунальном хозяйстве и энергетическом комплексе, контрольно-надзорной деятельности органов исполнительной власти, реализации госпрограмм и модернизации сферы ЖКХ.

Загрузка...
Читайте также
В Пензенском филиале АО «Транснефть – Дружба» прошел энергоаудит производственных объектов В Пачелмском районе суд обязал обеспечить надлежащую охрану учреждений образования
Районы Пензенской области получили восемь новых школьных автобусов В Пензе мужчина приговорен к 14 годам колонии за сексуальное насилие над подростком
В Пензе очередные курсы компьютерной грамотности стартуют 3 января Пензенского оптового поставщика рыбы обманули на 500 тыс. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама