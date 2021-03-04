В Пензенской области будет разработан комплексный план развития цифровых технологий Связь и ИТ

Пенза, 4 марта 2021. PenzaNews. Комплексный план развития цифровых технологий должен быть разработан в Пензенской области. Соответствующую задачу поставил губернатор Иван Белозерцев в ходе церемонии оглашения инвестиционного послания, состоявшейся в центре культурного развития «Губернский» в Пензе в четверг, 4 марта.

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«Президент России Владимир Путин определил цифровую трансформацию в качестве национальной цели развития до 2030 года, в рамках которой предстоит достигнуть цифровой зрелости ключевых отраслей экономики и социальной сферы, поэтому цифровая трансформация — один из важнейших приоритетов в развитии экономики нашего региона», — отметил он.

Иван Белозерцев напомнил, что с 2021 года для IT-компаний, подпадающих под определенные условия, налоговая ставка снижена до 1%.

«Считаю, что к 2024 году правительство области совместно с IT-компаниями должно взять на себя обязательство вывести наш регион на передовые позиции не только в России, но и в Европе. Нам необходимо к 2024 году удвоить, утроить количество рабочих мест в наших IT-компаниях, и чтобы их компетенции соответствовали мировому уровню. Все для этого у нас есть! Есть прекрасная история развития электронной отрасли. Есть база, которую надо совершенствовать. Есть кадры, которые желают этим заниматься. Есть трехуровневая система подготовки IT-специалистов, к которой приходит осознание того, что самим педагогам нужно соответствовать требованиям сегодняшнего времени», — сказал губернатор.

Он поручил управлению цифрового развития, информационных технологий и связи, министерству промышленности и инновационного развития, министерству образования региона, а также ООО «Центр кластерного развития» подготовить комплексный план по развитию цифровых технологий в Пензенской области в кратчайшие сроки.

«Конечно же, к разработке проекта должны быть привлечены представители IT-сферы и муниципальные органы власти», — добавил глава региона.