Пензенские абоненты «МегаФона» в I квартале потратили 259 Тбайт на мобильные игры

Пенза, 4 мая 2021. PenzaNews. Абоненты «МегаФона», проживающие в Пензенской области, потратили 259 Тбайт на мобильные игры в I квартале 2021 года; по данному показателю регион занял шестое место в Приволжском федеральном округе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы оператора.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Наибольший трафик на «стратегии» и «шутеры» клиенты «МегаФона» израсходовали в Самарской области — 743 Тбайта. Вторую строчку рейтинга занимает Нижегородский регион. Третье место поделили Татарстан и Саратовская область. Далее в рейтинге следуют Оренбуржье и Башкортостан. В Пензенской области, занявшей шестое место в Приволжье, трафик гейминга за минувший год вырос более чем в 4,5 раза и составил в I квартале 259 Тбайт», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что в январе-марте текущего года абоненты «МегаФона» в Поволжье потратили на мобильные игры 3 тыс. Тбайт интернет-трафика, что почти в 5 раз больше, чем за аналогичный период 2020-го.

«С начала года игроки использовали объем информации, сопоставимый с 68 тыс. загрузок игры World of Tanks», — отмечается в пресс-релизе.

В сообщении добавляется, что во всех регионах ПФО пользуется популярностью онлайн-платформа Roblox, наиболее востребованными сервисами цифрового распространения являются Steam и Origin, а создателями игр — Wargaming и Blizzard.

«В Пензе предпочитают играть в Roblox, Guns of Icarus Online, World of Tanks, League of Legends и игры серии StarWars», — говорится в тексте.

В нем особо обращается внимание на то, что развитие мобильных сетей, быстрый интернет, минимальный пинг и постоянное усовершенствование гаджетов с каждым годом позволяют все большему количеству абонентов «МегаФона» полноценно и без задержек играть на мобильных устройствах — планшетах и смартфонах — так же, как и на домашних компьютерах с проводным интернетом.