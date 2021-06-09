МТС установила телеком-оборудование в Князевке Связь и ИТ

Пенза, 9 июня 2021. PenzaNews. МТС установила телеком-оборудование в селе Князевка Пензенского района Пензенской области, где проживают около 500 человек, став первым оператором, обеспечившим жителей данного населенного пункта высокоскоростным мобильным интернетом. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем в ИА «PenzaNews».

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«Жители Князевки теперь могут комфортно смотреть сериалы и фильмы, общаться с близкими по видеосвязи, совершать покупки в интернет-магазинах и пользоваться другими востребованными онлайн-сервисами — от госуслуг до мобильных банков. Князевские школьники благодаря мобильному интернету МТС смогут дистанционно учиться, заниматься с репетиторами онлайн, а также принять участие в благотворительном проекте МТС «Поколение М», который дает возможность одаренным детям из регионов бесплатно смотреть видеоуроки по разным творческим направлениям и развивать свои таланты», — сказано в пресс-релизе.

По мнению директора МТС в Пензенской области Павла Плясенко, мобильная связь и доступ в интернет уже давно стали «настоящими услугами первой необходимости».

«МТС активно строит сеть на всей территории Пензенской области, уделяя внимание не только крупным городам с большим количеством абонентов, но и небольшим деревням и селам, где мобильный телефон зачастую является едва ли не единственным «окном в мир». Я рад, что теперь у жителей Князевки есть те же многочисленные возможности, которые дает доступ в интернет, что и у наших абонентов из Пензы и других населенных пунктов региона», — отметил он.