EN
17:44:07 Среда, 9 июня
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

МТС установила телеком-оборудование в Князевке

11:14 | 09.06.2021 | Связь и ИТ

Печать

Пенза, 9 июня 2021. PenzaNews. МТС установила телеком-оборудование в селе Князевка Пензенского района Пензенской области, где проживают около 500 человек, став первым оператором, обеспечившим жителей данного населенного пункта высокоскоростным мобильным интернетом. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем в ИА «PenzaNews».

МТС установила телеком-оборудование в Князевке. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Жители Князевки теперь могут комфортно смотреть сериалы и фильмы, общаться с близкими по видеосвязи, совершать покупки в интернет-магазинах и пользоваться другими востребованными онлайн-сервисами — от госуслуг до мобильных банков. Князевские школьники благодаря мобильному интернету МТС смогут дистанционно учиться, заниматься с репетиторами онлайн, а также принять участие в благотворительном проекте МТС «Поколение М», который дает возможность одаренным детям из регионов бесплатно смотреть видеоуроки по разным творческим направлениям и развивать свои таланты», — сказано в пресс-релизе.

По мнению директора МТС в Пензенской области Павла Плясенко, мобильная связь и доступ в интернет уже давно стали «настоящими услугами первой необходимости».

«МТС активно строит сеть на всей территории Пензенской области, уделяя внимание не только крупным городам с большим количеством абонентов, но и небольшим деревням и селам, где мобильный телефон зачастую является едва ли не единственным «окном в мир». Я рад, что теперь у жителей Князевки есть те же многочисленные возможности, которые дает доступ в интернет, что и у наших абонентов из Пензы и других населенных пунктов региона», — отметил он.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензе обнаружена поддельная 5-тысячная купюра Пензенские производители стали участниками бизнес-платформы по аутсорсингу для легпрома
В Пензенской области проведен анализ закупок у единственного поставщика Стало известно о задержке строительства завода по производству консервов в Каменке
В Пензенской области за сутки подтверждено 75 случаев заражения коронавирусом Сводный отряд пензенской полиции отправился в командировку на Северный Кавказ
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама