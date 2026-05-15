Сергей Васин назначен и.о. ректора ПГУ

Пенза, 15 мая 2026. PenzaNews. Доктор экономических наук, профессор Сергей Васин, ранее занимавший должность проректора по научной работе и инновационной деятельности Пензенского государственного университета, назначен исполняющим обязанности ректора ПГУ с 14 мая. Соответствующий приказ подписал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков 13 мая.

Фото: Pnzreg.ru

В ходе внеочередного заседания ученого совета вуза документ зачитал директор департамента кадровой политики Минобрнауки России Алексей Свистунов.

Он отметил заслуги бывшего ректора ПГУ Александра Гулякова, который с 6 мая занял пост президента университета, и Дмитрия Артамонова, на которого с этой даты было возложено временное исполнение обязанностей ректора.

«Дмитрия Владимировича Артамонова благодарим за то, что он подставил плечо на этот период, когда у нас было оформление документов. Александра Дмитриевича Гулякова мы знаем много лет. Его опыт, профессионализм помогут новому исполняющему обязанности и всему коллективу в дальнейшей работе», — сказал Алексей Свистунов.

Обращаясь к Сергею Васину, он призвал ориентироваться на результаты, достигнутые ранее.

«Министерство для вас всегда открыто. Вступайте в актуальные проекты, участвуйте в конкурсах и прилагайте все усилия для дальнейшего развития университета. Все это можно сделать только вместе с коллективом», — нацелил он.

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, который также принимал участие в заседании, высказал слова поддержки Сергею Васину.

«Мне как губернатору приятно, что и.о. ректора ПГУ стал человек – выходец из университета, который начинал с преподавателя и прошел трудовой путь до проректора. Со своей стороны я обещаю поддержку всем начинаниям университета. [...] Прошу подставить ему плечо, потому что без содействия трудового коллектива в качестве руководителя состояться трудно», — отметил глава региона.

Олег Мельниченко также обратился к Александру Гулякову, предложив ему продолжить участвовать в деятельности совета ректоров вузов Пензенской области в качестве председателя.

В продолжение заседания Сергей Васин поблагодарил за оказанное ему доверие.

«Решение министерства науки и высшего образования РФ о моем назначении исполняющим обязанности ректора ПГУ я принимаю с полным пониманием меры ответственности. Приставка «и.о.» не статус, а режим работы. Это означает многозадачность, повышенную концентрацию и честность», — сказал он.

Сергей Васин в своей речи уделил особое внимание профессорско-преподавательскому составу.

«Ваш вклад в развитие университета — это та база, которую мы обязаны не просто сохранить, а приумножить. Рассчитываю на ваш опыт. Ваша работа создает главное достижение университета — научные школы и исследовательские традиции. Моя задача — улучшить условия вашей работы: от аудиторного и лабораторного оборудования до снижения бюрократической нагрузки и создания спокойной атмосферы в вузе», — цитирует и.о. ректора пресс-служба ПГУ.

Сергей Васин является выпускником педагогического института ПГУ (ранее — ПГПУ имени В.Г. Белинского). Он окончил вуз в 1997 году с отличием.

Работает в вузе с 1997 года. Прошел путь от ассистента до проректора.

В 2001 году защитил кандидатскую диссертацию, в 2007 — докторскую диссертацию на тему «Трансформация социально-экономической системы региона».

В 2015-2019 годах Сергей Васин возглавлял проректорский блок по международной деятельности, с 2019 года курировал научную работу и инновационную деятельность вуза.