На базе пензенской областной детской больницы открыта лаборатория ПЦР-исследований Медицина

Пенза, 24 июля 2017. PenzaNews. Лаборатория ПЦР-исследований начала работу на базе центра планирования семьи пензенской областной детской клинической больницы имени Н.Ф. Филатова.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального Минздрава, финансовые средства на создание отдельного пункта по забору и сдаче лабораторных анализов на гормоны и инфекции были выделены из бюджета Пензенской области.

«В гинекологии ПЦР-анализы — обязательная диагностическая процедура, входящая в профиль обследований различных женских заболеваний, в первую очередь для диагностики широкого спектра заболеваний, передающихся половым путем», — пояснили в ведомстве.

В министерстве отметили, что особую ценность ПЦР-диагностика представляет во время беременности, так как существует опасность заражения инфекцией плода.

«Анализы на цитомегаловирус, токсоплазмы, вирусы герпеса и краснухи, микоплазмы и хламидии образуют так называемый TORCH-комплекс являются обязательным этапом пренатальной диагностики для каждой женщины», — сказали в пресс-службе.

В Минздраве подчеркнули, что новая лаборатория позволит диагностировать внутриутробные инфекции у новорожденного ребенка.

«Открытие лаборатории ПЦР-исследований на базе многопрофильного специализированного медицинского учреждения позволит получать результаты анализов в кратчайшие сроки, тем самым сократив сроки диагностики и постановки диагноза», — резюмировали в ведомстве.

Полимеразная цепная реакция (ПЦР) — высокоточный метод молекулярно-генетической диагностики, который позволяет выявить у человека различные инфекционные и наследственные заболевания как в острой и хронической стадии, так и задолго до этого.

