В единый медицинский контакт-центр Пензы ежедневно поступает около 2,5 тыс. звонков Медицина

Пенза, 14 ноября 2017. PenzaNews. Специалисты контакт-центра, организованного на базе пензенской городской поликлиники, ежедневно принимают около 2,5 тыс. звонков. Об этом сообщила заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе городской поликлиники Елена Семечкина.

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«Мы знаем проблему, что действительно иногда бывает трудно дозвониться и в регистратуру, и в контакт-центр», — пояснила она в ходе заседания совета при губернаторе по делам ветеранов, состоявшегося в правительстве Пензенской области во вторник, 14 ноября.

Елена Семечкина отметила, что вся необходимая информация о записи к врачам размещена в регистратурах и на сайте городской поликлиники.

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По ее словам, в настоящее время в контакт-центре работают 20 сотрудников.

Единый контакт-центр начал функционировать на базе городской поликлиники в Пензе в августе 2016 года.



Изначально для организации его работы было создано 18 рабочих мест, выделено 22 телефонные линии, однако затем число сотрудников было увеличено.

Единый многоканальный номер: +7 (8412) 999-130 доступен с мобильного и стационарного телефонов.

