Пензенский губернатор и академик РАН ознакомились с работой поликлиники №14 Медицина

Пенза, 13 марта 2018. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев и ректор Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова, академик РАН Петр Глыбочко ознакомились с работой поликлиники №14 в Пензе, где реализуется проект «Бережливая поликлиника».

Фото: Pnzreg.ru

Они осмотрели вновь организованное пространство открытой регистратуры, пообщались с пациентами и медицинским персоналом. Иван Белозерцев лично проверил работу новой системы, обратившись в одно из окон.

«Для нас важно, чтобы больные не просиживали в очередях на прием к специалисту, а имели возможность как можно скорее получить необходимую помощь или консультацию врача», — отметил глава региона.

Читайте также

Проект «Бережливая поликлиника» меняет представление о больницах в Пензе

Ректор московского вуза в качестве одного из положительных моментов отметил возможность осуществления полного электронного цикла, включающего в себя как амбулаторное, так и стационарное лечение больного.

«Когда пациенту, обратившемуся на прием в поликлинику, предлагают сдать анализ и поясняют при этом, в какое время и в каком кабинете его будут ждать, это очень важно. Если речь идет о госпитализации, с помощью системы электронного сопровождения больному сразу могут указать, в каком отделении какой больницы его примут», — цитирует Петра Глыбочко пресс-служба правительства Пензенской области.

Поликлиника №14 обслуживает около 79 тыс. жителей Пензы и является самой крупной в городе.

По данным анкетирования, за время реализации проекта удовлетворенность пациентов качеством медицинской помощи в учреждении выросла на 10%.