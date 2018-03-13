EN
13:53:04 Вторник, 13 марта
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018

Пензенский губернатор и академик РАН ознакомились с работой поликлиники №14

10:19 | 13.03.2018 | Медицина

Печать

Пенза, 13 марта 2018. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев и ректор Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова, академик РАН Петр Глыбочко ознакомились с работой поликлиники №14 в Пензе, где реализуется проект «Бережливая поликлиника».

Пензенский губернатор и академик РАН ознакомились с работой поликлиники №14

Фото: Pnzreg.ru

Они осмотрели вновь организованное пространство открытой регистратуры, пообщались с пациентами и медицинским персоналом. Иван Белозерцев лично проверил работу новой системы, обратившись в одно из окон.

«Для нас важно, чтобы больные не просиживали в очередях на прием к специалисту, а имели возможность как можно скорее получить необходимую помощь или консультацию врача», — отметил глава региона.

Читайте также

Проект «Бережливая поликлиника» меняет представление о больницах в Пензе

Ректор московского вуза в качестве одного из положительных моментов отметил возможность осуществления полного электронного цикла, включающего в себя как амбулаторное, так и стационарное лечение больного.

«Когда пациенту, обратившемуся на прием в поликлинику, предлагают сдать анализ и поясняют при этом, в какое время и в каком кабинете его будут ждать, это очень важно. Если речь идет о госпитализации, с помощью системы электронного сопровождения больному сразу могут указать, в каком отделении какой больницы его примут», — цитирует Петра Глыбочко пресс-служба правительства Пензенской области.

Поликлиника №14 обслуживает около 79 тыс. жителей Пензы и является самой крупной в городе.

По данным анкетирования, за время реализации проекта удовлетворенность пациентов качеством медицинской помощи в учреждении выросла на 10%.
Актуальное
Читайте также
В Пензе кандидат богословия прочтет цикл лекций по сектоведению В Пензе в июне запустят производство оборудования для травматологии и ортопедии
В Пензе параметры теплоносителя снижены в 70 домах и пяти учреждениях В ДТП под Пензой погибли два человека
Мэр Пензы недоволен затягиванием сроков сдачи «Зенита» после реконструкции Житель Пензы погасил почти 120 тыс. рублей долгов по налогам после ареста иномарки
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама