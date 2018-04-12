Пензенский «Биомед» участвует в съезде травматологов-ортопедов в Санкт-Петербурге Медицина

Санкт-Петербург, 12 апреля 2018. PenzaNews. Пензенская делегация, в состав которой вошли представители предприятий инженерно-производственного кластера «Биомед», ООО «Центр кластерного развития» и практикующих врачей, принимает участие в работе XI всероссийского съезда травматологов-ортопедов, который проходит в выставочном центре «Экспофорум» в Санкт-Петербурге.

Фото: ООО «ЦКР»

На выставке, организованной в рамках мероприятия, свою продукцию представили зарубежные и отечественные производители изделий для травматологии и ортопедии. Так, на стенде пензенского кластера «Биомед» можно увидеть образцы продукции предприятий региона, среди которых ЗАО «НПП «МедИнж», ООО «ТитанМед», ООО «Пензаимплант», ООО «Эндокарбон» и ООО «Парафарм».

В частности, «МедИнж» представил образцы шовного хирургического материала, биоматериалы серии «Bioost», регенеративные материалы и изделия для проведения миниинвазивных операций.

Компания «Эндокарбон» презентовала линейку медизделий для эндопротезирования.

«Титанмед» представил эндопротезы тазобедренного и коленного суставов и изделия для накостного остеосинтеза.

Производитель «Парафарм» в выставочной зоне продемонстрировал фармацевтическую продукцию и биологически активные добавки, а также спортивное питание.

В рамках научной части съезда заведующий отделением травматологии и ортопедии пензенской областной больницы имени Н.Н. Бурденко Андрей Кибиткин представил доклад «Углеродная пара трения в эндопротезировании тазобедренного сустава», материал которого был совместно подготовлен при участии представителей мединститута Пензенского государственного университета и предприятий кластера «Биомед».

Разработки пензенских ученых и практиков высоко отмечены оргкомитетом форума. Они получили третье место в категории «Лучший стендовый доклад».

Съезд травматологов-ортопедов проводится раз в четыре года. В ходе него проходит обсуждение актуальных задач развития науки и практики. Мероприятие призвано объединить усилия профессионального сообщества и госструктур для решения приоритетных задач практического здравоохранения, используя при этом передовые и перспективные достижения медицины.

Участие пензенских производственных компаний в работе XI всероссийского съезда травматологов-ортопедов организовано ООО «Центр кластерного развития» при поддержке регионального Минпрома.