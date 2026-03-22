Маршрут №104 с 23 марта свяжет Заречный и Пензенский государственный аграрный университет

12:08 | 22.03.2026 | Общество

Заречный, 22 марта 2026. PenzaNews. Автобусы большой вместимости начнут осуществлять перевозку пассажиров по маршруту №104 «Заречный (КПП №5) — Пенза (аграрный университет)» с предстоящего понедельника, 23 марта. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации ЗАТО.

«С 23 марта начнет работу новый автобусный маршрут №104 «Заречный (КПП №5) — Пенза (аграрный университет)», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что с КПП №5 автобусы будут отправляться в 7.00, 13.00 и 17.00, от Пензенского государственного аграрного университета — в 7.30, 13.30 и 17.30.

«Как сообщают представители АО «Автотранс», первое время рейсы будут выполняться в тестовом режиме. Затем расписание может измениться, в том числе с учетом пожеланий пассажиров», — отмечается в сообщении.

В тексте указано, что стоимость проезда составит 50 рублей.


