В Пензе прошла презентация первых трех томов дневников Георга Мясникова

09:52 | 22.03.2026 | Общество

Пенза, 22 марта 2026. PenzaNews. Презентация первых трех томов дневников советского партийного, государственного и общественного деятеля Георга Мясникова, который в 1961–1964 и 1965–1986 годах являлся вторым секретарем пензенского обкома КПСС, прошла в губернаторском доме.

«К 100-летнему юбилею со дня рождения Георга Васильевича Мясникова рад представить пензенцам этот трехтомник», — сказал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, обращаясь к участникам мероприятия, состоявшегося в минувшую субботу, 21 марта.

По его словам, исходя из объема дневниковых записей, планируется издать 8-10 томов.

«Огромная благодарность Михаилу Георговичу Мясникову, без согласия которого и внимания которого к проекту было бы невозможно издание дневников его отца», — отметил глава региона.

Он добавил, что дневники Георга Мясникова являются важнейшим историческим источником.

«Темы, которые осмысляются в дневниках, проецируются на всю страну. Поднимается целый пласт советской эпохи. Только когда мы закончим эту кропотливую работу, станет возможным давать четкую оценку месту и роли этого исторического источника в жизни России», — подчеркнул Олег Мельниченко.

Губернатор поручил передать три изданных тома «Записки секретаря горкома (1947-1961)», «Дневник секретаря обкома (1964-1966)», «Дневник секретаря обкома (1967-1969)» в библиотеки Пензенской области.

«Когда издание будет завершено, передадим все тома, но и сейчас, в процессе работы, эти книги должны поступить во всю библиотечную сеть Пензенской области. [...] Считаю это очень важным, люди должны иметь доступ к историческим источникам», — сказал глава региона.

В ходе презентации также состоялось гашение художественного маркированного конверта, выпущенного специально к 100-летию Георга Мясникова. Данный конверт передан в пензенский краеведческий музей, сообщает пресс-служба областного правительства.


