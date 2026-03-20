Олег Мельниченко поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам Общество

Пенза, 20 марта 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил мусульман с завершением священного месяца Рамадан и праздником Ураза-байрам.

«Дорогие друзья! Всех, исповедующих ислам жителей Пензенской области, сердечно поздравляю с окончанием месяца Рамадан и светлым праздником Ураза-байрам. Он символизирует духовное обновление и очищение, призывает к милосердию и благим делам», — отметил глава региона.

«Мусульманская умма вносит весомый вклад в развитие нашего региона, показывает достойный пример защиты Отечества, поддержки и взаимовыручки. Укрепляет межнациональные отношения, передает из поколения в поколение духовные ценности, воспитывает молодежь в духе патриотизма. Год народного единства, объявленный президентом Российской Федерации, служит еще одним напоминанием о том, что наша страна — одна большая и крепкая семья. В сплоченности и взаимоуважении сила многонационального народа России», — подчеркнул губернатор.

«Пусть светлый праздник Ураза-байрам принесет в каждый дом тепло и радость, взаимопонимание и благополучие! Желаю крепкого здоровья, процветания, успехов во всех делах и начинаниях!» — пожелал Олег Мельниченко.