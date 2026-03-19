21:59:00 Четверг, 19 марта
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Иван Козин избран главой Земетчинского района

16:27 | 19.03.2026 | Политика

Печать

Пенза, 19 марта 2026. PenzaNews. Депутаты собрания представителей Земетчинского района Пензенской области единогласно избрали Ивана Козина главой муниципального образования в ходе 60-й сессии, состоявшейся в четверг, 19 марта.

Фото: Zemetchino.pnzreg.ru

До этого Иван Козин являлся исполняющим полномочия главы Земетчинского района.

Принимавший участие в сессии заместитель председателя правительства Пензенской области Павел Маслов от имени губернатора Олега Мельниченко поздравил Ивана Козина с избранием и пожелал ему успехов в работе.

Глава Земетчинского района — высшее должностное лицо муниципального образования, наделенное собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.

Избирается собранием представителей из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию.

Осуществляет свои полномочия на постоянной основе. Срок полномочий — 5 лет.


Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама