Иван Козин избран главой Земетчинского района Политика

Пенза, 19 марта 2026. PenzaNews. Депутаты собрания представителей Земетчинского района Пензенской области единогласно избрали Ивана Козина главой муниципального образования в ходе 60-й сессии, состоявшейся в четверг, 19 марта.

До этого Иван Козин являлся исполняющим полномочия главы Земетчинского района.

Принимавший участие в сессии заместитель председателя правительства Пензенской области Павел Маслов от имени губернатора Олега Мельниченко поздравил Ивана Козина с избранием и пожелал ему успехов в работе.

Глава Земетчинского района — высшее должностное лицо муниципального образования, наделенное собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.

Избирается собранием представителей из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию.

Осуществляет свои полномочия на постоянной основе. Срок полномочий — 5 лет.