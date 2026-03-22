В Пензе начала работу выставка «Служение Отечеству», посвященная Николаю Рыжкову

Пенза, 22 марта 2026. PenzaNews. Музей-заповедник «Прохоровское поле» из Белгородской области представил в музее имени И.Н. Ульянова в Пензе передвижную выставку «Служение Отечеству», посвященную советскому и российскому государственному деятелю, Герою труда РФ Николаю Рыжкову.

В Пензе начала работу выставка «Служение Отечеству», посвященная Николаю Рыжкову

Фото: Pnzreg.ru

Экспозицию в числе первых посетил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

«С Николаем Ивановичем мы вместе работали в Совете Федерации. Я был председателем комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, он входил в состав этого комитета. Николай Иванович — это человек, который на организационном заседании выдвинул и поддержал мою кандидатуру в качестве председателя комитета Совета Федерации», — напомнил он.

Олег Мельниченко добавил, что работал вместе с Николаем Рыжковым на протяжении 3,5 лет.

Фото: Pnzreg.ru

«Я хорошо знал и глубоко уважал Николая Ивановича. Очень здорово, что на пензенской земле открылась посвященная ему выставка», — констатировал он.

Губернатор поручил организовать экскурсии школьников и студентов ссузов на выставку «Служение Отечеству».

Олег Мельниченко также передал для экспозиции совместные фотографии с Николаем Рыжковым, сделанные во время работы в Совфеде, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.


