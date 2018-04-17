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Специалисты из разных регионов обсудят в Пензе вопросы урологии и андрологии

10:04 | 17.04.2018 | Медицина

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Пенза, 17 апреля 2018. PenzaNews. Вторая межрегиональная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы урологии. Андрология и репродуктология. Эндокринологические и гинекологические аспекты урологического здоровья», посвященная 10-летию уроандрологического центра «Мужское здоровье», состоится в конференц-зале пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко в предстоящую субботу, 21 апреля.

Специалисты из разных регионов обсудят в Пензе вопросы урологии и андрологии

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

На мероприятие приглашены ведущие эксперты из Москвы, Самары, Саратова, Нижнего Новгорода и Пензы.

Гинеколог-эндокринолог, заведующая отделением гинекологии столичной клиники мужского и женского здоровья и долголетия семейной пары Марина Жиленко выступит на тему «Сочетанный дефицит эстрадиола и тестостерона у женщин, или весь мир сошел с ума».

Уролог городской клинической больницы №57 города Москвы, научный сотрудник НИИ урологии и интервенционной радиологии имени Н.А. Лопаткина и кафедры урологии и андрологии федерального медицинского биофизического центра имени А.И. Бурназяна Дмитрий Ергаков заявил доклад о патогенетической терапии доброкачественного объемного увеличения простаты на фоне гиперплазии ее переходной зоны.

Заместитель председателя Российского общества урологов, профессор Первого МГМУ имени И.М. Сеченова Заида Гаджиева расскажет о симптоматике заболеваний нижних мочевыводящих путей.

В первой половине дня пройдет пленарное заседание, где гости представят вниманию участников доклады по наиболее актуальным и перспективным темам, а затем начнется работа секций.

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