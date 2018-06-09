Пензенские медики переведены в режим повышенной готовности в связи с ЧМ по футболу Медицина

Пенза, 9 июня 2018. PenzaNews. Медицинская служба Пензенской области приведена в режим повышенной готовности на случай оказания помощи разместившимся на территории региона болельщикам чемпионата мира по футболу.

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«Во всех медицинских организациях, где оказывается специализированная помощь в условиях стационара, развернут дополнительный коечный фонд. Пополнен запас необходимых медикаментов, крови и ее компонентов», — сообщила начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению и санаторно-курортного дела регионального Минздрава Наталья Тюгаева.

Начальник отдела охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия человека министерства здравоохранения Пензенской области Галина Рожкова отметила, что все пациенты с подозрением на наличие особо опасной инфекции будут госпитализированы в центр специализированных видов медицинской помощи, где имеются изолированные боксы.

Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, в службе скорой помощи организованы две дополнительные бригады, то есть их общее число доведено до 131.

В диспетчерской центральной подстанции областной станции скорой помощи сформирован круглосуточный пост из числа волонтеров-медиков, владеющих иностранным языком.

На случай завоза на территорию региона особо опасной инфекции медработники прошли теоретический инструктаж. Они овладевают практическими навыками по оказанию помощи больным карантинными инфекциями.

Независимо от того, откуда в Пензу прибыл гость, при необходимости ему бесплатно будет оказана экстренная медицинская помощь в полном объеме.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», первый в истории России чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах страны — Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Екатеринбурге, Волгограде, Ростове-на-Дону и Сочи.

Ближайшие к Пензе матчи состоятся в Саранске: 16 июня сыграют сборные Перу и Дании, 19 июня — Колумбии и Японии, 25 июня — Ирана и Португалии, 28 июня — Панамы и Туниса.

В связи с заполненностью гостиниц столицы Мордовии часть болельщиков, как ожидается, остановится в Пензе.