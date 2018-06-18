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Врачи пензенского кардиоцентра удостоены премии «Призвание»

11:46 | 18.06.2018 | Медицина

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Москва, 18 июня 2018. PenzaNews. Врачи федерального центра сердечно-сосудистой хирургии, успешно работающего в Пензе с 2008 года, удостоены премии «Призвание» в номинации «За проведение уникальной операции, спасшей жизнь человека».

Врачи пензенского кардиоцентра удостоены премии «Призвание». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Церемонию вручения, которая транслировалась по «Первому каналу», вели музыкант Александр Розенбаум и телеведущая Елена Малышева.

Скульптуру в виде золотых рук врача, держащих хрусталь, символизирующий жизнь человека, лауреатам из Пензы вручил актер Андрей Соколов.

«За проведение серии уникальных операций и спасение трехмесячной девочки Ксении Хоргел награждается бригада кардиохирургов под руководством докторов [Алексея] Черногривова и [Владлена] Базылева (федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии, город Пенза», — объявил он со сцены, после чего на нее поднялись врачи-лауреаты.

Обращаясь к присутствующим, Алексей Черногривов отметил, что безумно рад присутствовать на церемонии по нескольким причинам.

«Во-первых, в этом году 10-летие нашего федерального центра сердечно-сосудистой хирургии в городе Пензе. Мало кто верил, что мы будем выполнять очень сложные операции, но мы учились. Мы каждый день учились и вышли за рамки даже сложных операций», — сказал он.

Врач от лица коллег поблагодарил родных и близких за понимание в ситуациях, когда кардиохирургам приходится жертвовать личным временем ради пациентов.

«Отдельная благодарность — нашим учителям. Почему мы видим немного дальше? Потому что мы стоим на плечах гигантов», — добавил Алексей Черногривов.

После этого на сцену вышли прооперированная ранее бригадой пензенских врачей Ксения Хоргел со своей мамой Ириной, которая выразила признательность кардиохирургам, спасшим жизнь ее дочери.

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