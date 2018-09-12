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Работающие по выходным на улицах Пензы врачи переместятся в торговые центры

14:23 | 12.09.2018 | Медицина

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Пенза, 12 сентября 2018. PenzaNews. Врачи, консультирующие жителей Пензы по выходным на улицах города в рамках акции «Марафон здоровья», переместятся в торговые центры. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Работающие по выходным на улицах Пензы врачи переместятся в торговые центры. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Так, в субботу, 15 сентября, в ТРК «Коллаж» все желающие смогут узнать уровень глюкозы и холестерина, измерить артериальное давление, определить индекс массы тела. На следующий день то же самое можно будет сделать в «Ритейл парке».

Получить консультацию о вреде курения и пройти экспресс-тест на употребление наркотиков предлагается в первый и второй выходные дни в торговых центрах «Планета земля» и «Красные холмы» соответственно.

В «Пассаже» и «Коллаже» планируется выполнять дерматоскопию для диагностики заболеваний кожи с целью раннего выявления рака кожи.

Специалисты проведут динамометрию кисти рук и определят «зону безопасного пульса» для занятий физкультурой и спортом в «Красных холмах» и ТЦ «Планета земля».

Освоить навыки оказания первой помощи при чрезвычайных ситуациях предлагается в «Ритейл парке» и «Пассаже».

Кроме того, 16 сентября специалисты стоматологической поликлиники будут учить детей в «Коллаже», как правильно чистить зубы, и расскажут о правильном питании.

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