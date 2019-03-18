В Пензе во второй раз дала потомство свинья, прооперированная с помощью робота Медицина

Пенза, 19 марта 2019. PenzaNews. Свинья по кличке Роза из пензенского хозяйства «Красная горка», которой в марте 2018 года была проведена первая в России операция с использованием уникальной робот-ассистированной хирургической системы отечественного производства, дала потомство во второй раз.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Ура! Розочка второй раз стала мамой. 8 марта наша любимая свинка родила 7 здоровых поросят: 4 дочки и 3 сыночка», — говорится сообщении, размещенном в аккаунте в Instagram, в котором рассказывается о жизни свиньи после уникальной операции.

В нем отмечается, что «и мамочка, и детки чувствуют себя прекрасно».

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 7 марта 2018 года в Пензе член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор, главный уролог Минздрава России Дмитрий Пушкарь с помощью уникального российского робота удалил кисту яичника свинье по кличке Роза возрастом 5,5 месяцев. Хирургическое вмешательство, которое стало первым этапом доклинических испытаний оборудования, прошло успешно и заняло около 30 минут.

26 мая в хозяйство, где содержится свинья, доставили хряка Бориса, которому была отведена роль будущего отца потомства. В июне стало известно, что она забеременела.

В сентябре Роза дала первое потомство: на свет появились шестеро поросят.