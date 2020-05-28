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В Пензенской области решено возобновить плановую вакцинацию детей

13:28 | 28.05.2020 | Медицина

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Пенза, 28 мая 2020. PenzaNews. Плановая вакцинация детей, которая была приостановлена в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, будет возобновлена в Пензенской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

В Пензенской области решено возобновить плановую вакцинацию детей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По данным ведомства, в соответствии со схемами иммунизации, будет проводиться как вакцинация, так и ревакцинация против заболеваний, включенных в национальных календарь профилактических прививок.

Как пояснила начальник отдела охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия человека Минздрава Пензенской области Галина Рожкова, прививать детей будут по вторникам и четвергам.

«Обязательно наличие маски. Визит строго по предварительной записи к назначенному времени, чтобы не допускать скученности», — сказала она.

Галина Рожкова добавила, что в первую очередь будут делать прививку АКДС против коклюша, дифтерии, столбняка, а также прививки против кори, краснухи и паротита.

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