Под Пензой мужчина с пистолетом угрожал соседу убийством, возбуждено уголовное дело Криминал

Пенза, 9 марта 2026. PenzaNews. Мужчина с пневматическим пистолетом угрожал соседу убийством в ходе конфликта на лестничной площадке в многоквартирном доме в Пензенском районе, по данному факту возбуждено дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews»

«В ОМВД России по Пензенскому району с заявлением о преступлении обратился местный житель 1982 года рождения. Он сообщил, что знакомый угрожал ему убийством пневматическим пистолетом. Полицейские установили 44-летнего мужчину, причастного к совершению преступления. Подозреваемый дал признательные показания. Он рассказал, что между ним и его женой имеется давний конфликт с соседской супружеской парой на почве неприязненных отношений. В день совершения преступления стороны вновь выясняли отношения, находясь на лестничной площадке многоквартирного дома. В ходе словесной перепалки между мужчинами возник конфликт. [...] Подозреваемый, разозлившись, достал из своей сумки пневматический пистолет и начал размахивать им перед знакомым, угрожая убийством», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.