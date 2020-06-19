Пензенские больницы за пять месяцев оказали высокотехнологичную помощь на 550 млн. рублей Медицина

Пенза, 19 июня 2020. PenzaNews. Учреждения здравоохранения Пензенской области за январь-май 2020 года оказали высокотехнологичную медпомощь более чем на 550 млн. рублей 2 тыс. 863 пациентам, которые получили ее по полису ОМС бесплатно. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе территориального фонда обязательного медицинского страхования Пензенской области.

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«Больше всего в регионе высокотехнологичных операций проведено в ФГБУ «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии» Минздрава России. За пять месяцев 2020 года здесь получили высокотехнологичную медицинскую помощь 1 тыс. 102 человека. 796 операций проведено в ГБУЗ «Пензенская областная клиническая больница имени Н.Н. Бурденко», 691 — в ГБУЗ «Областной онкологический диспансер», — уточнили в ТФОМС.

В пресс-службе отметили, что в Пензенской области возможностями для лечения пациентов с применением передовых технологий располагают 14 учреждений, в том числе частной формы собственности.

В территориальном фонде ОМС напомнили также, что жители региона по полису ОМС могут получить высокотехнологичную медицинскую помощь и за пределами Пензенской области: за пять месяцев такой возможностью воспользовались 662 человека, которые прошли лечение в Москве, Санкт-Петербурге, Чувашии, Тамбовской, Нижегородской и других областях.