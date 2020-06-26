После смерти пензенца суд взыскал компенсацию с двух учреждений здравоохранения Медицина

Пенза, 26 июня 2020. PenzaNews. Ленинский районный суд Пензы частично удовлетворил исковые требования местной жительницы, просившей взыскать с двух государственных бюджетных учреждений здравоохранения — областной станции скорой медицинской помощи и клинической больницы №6 имени Г.А. Захарьина — компенсацию морального вреда в связи с некачественным оказанием медуслуг ее супругу, который в результате скончался.

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«В обоснование исковых требований женщина указала, что 5 сентября 2018 года в 4.05 она вызвала бригаду скорой помощи, так как ее супругу стало плохо — он пожаловался на жжение в груди, онемение левой руки, и у него выступил холодный пот. По приезду в ГБУЗ «Клиническая больница №6 имени Г.А. Захарьина» ее супруг скончался в приемном отделении», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Ленинского районного суда города.

По его словам, установлено, что с учетом состояния здоровья пациента тактика оказания ему медицинской помощи не соответствовала клиническим рекомендациям.

«Доказательств принятия сотрудниками ГБУЗ «Пензенская областная станция скорой медицинской помощи» и ГБУЗ «Клиническая больница №6 имени Г.А. Захарьина» всех возможных и необходимых мер для спасения пациента не представлено», — добавил собеседник агентства.

Он отметил, что, как установила экспертная комиссия, имели место нарушения транспортировки больного до машины скорой помощи.

«При определении размера компенсации морального вреда суд учел отсутствие прямой причинно-следственной связи между выявленными нарушениями принятых стандартов при оказании медицинской помощи и наступлением летального исхода, а также установление множества нарушений и недостатков при оказании медпомощи», — пояснил собеседник агентства.

Он уточнил, что женщина просила взыскать с каждого из двух учреждений по 500 тыс. рублей, однако, по решение суда, они выплатят ей по 100 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.

«Решение не вступило в законную силу», — отметил представитель суда.