В Заречном приостановлена госпитализация пациентов с коронавирусом Медицина

Заречный, 17 августа 2020. PenzaNews. Стационар медико-санитарной части №59 ФМБА России, расположенный в Заречном Пензенской области, временно не будет принимать на лечение пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает городское управление общественных связей.

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В соответствии с решением руководства МСЧ-59 и Минздрава региона, люди, нуждающиеся в госпитализации, будут направляться в пензенский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи, как это было на начальном этапе распространения новой инфекции на территории субъекта РФ.

Комментируя изменения в маршрутизации больных, глава Заречного Олег Климанов пояснил, что в инфекционном отделении городского стационара нужно провести санитарные работы, чтобы подготовить его к приему новых больных во время так называемой «второй волны», если она будет.

«Кроме того, необходимо смонтировать новые аппараты ИВЛ, которые поступают в МСЧ-59», — сказал он.

По словам Олега Климанова, заболеваемость коронавирусом идет на спад — по состоянию на 14 августа в Заречном было зарегистрировано 120 больных.

«Два месяца назад это число было в четыре раза больше», — отметил он.