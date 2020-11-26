В Пензенской области открыта горячая линия по профилактике ВИЧ Медицина

Пенза, 26 ноября 2020. PenzaNews. Горячая линия по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции начала работу в управлении Роспотребнадзора по Пензенской области в четверг, 26 ноября.

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Она организована в преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом.

Граждане, желающие получить консультацию, смогут задать свои вопросы по номерам, указанным на сайте ведомства, по 4 декабря включительно.

Ранее в пресс-службе министерства здравоохранения Пензенской области сообщили, что по состоянию на 1 ноября 2020 года в регионе проживают 4 тыс. 84 ВИЧ-инфицированных человека. Это данные без учета лиц, содержащихся в учреждениях ФСИН России, а также проживающих в городе Заречном.

За 10 месяцев текущего года зарегистрировано 264 новых случая ВИЧ-инфекции, за аналогичный период 2019-го их насчитывалось 323.

Заболеваемость составила 21,1 на 100 тыс. населения, год назад показатель составлял 25,5 на 100 тыс. населения.