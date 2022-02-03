В Пензенской области за сутки подтверждено более 1 тыс. случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 3 февраля 2022. PenzaNews. 1 тыс. 22 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 147 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.40 четверга, 3 февраля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 110 тыс. 928 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 96 тыс. 584.

Умерли 4 тыс. 903 человека. За последние сутки зарегистрировано 5 летальных исходов.

В России зафиксировано 12 млн. 284 тыс. 564 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 155 тыс. 768 случаев.

За весь период в стране выздоровели 10 млн. 390 тыс. 732 человека, из них 53 тыс. 724 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 333 тыс. 357, за сутки зарегистрировано 667 летальных исходов.