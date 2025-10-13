17:10:43 Понедельник, 13 октября
Сцинтиграфия в пензенском онкодиспансере с начала года проведена более чем 3,3 тыс. пациентов

12:05 | 13.10.2025 | Медицина

Пенза, 13 октября 2025. PenzaNews. Более 3,3 тыс. жителей Пензенской области прошли сцинтиграфию в онкологическом клиническом диспансере в январе-сентябре 2025 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

Сцинтиграфия в пензенском онкодиспансере с начала года проведена более чем 3,3 тыс. пациентов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«Сцинтиграфия представляет собой метод радиологической диагностики, при котором в организм вводится радиофармпрепарат, который накапливается в определенных органах и тканях, а затем его излучение регистрируется с помощью гамма-камеры, позволяя получить изображение, оценивающее функцию органов», — поясняется в тексте.

В нем добавляется, что данный метод используется для выявления онкологических заболеваний на ранних стадиях, когда структурные изменения еще не заметны, это отличает его от УЗИ, КТ или МРТ.

«Определяет показания для проведения сцинтиграфии и оформляет направление на проведение исследования лечащий врач пациента. Диагностика выполняется по полису обязательного медицинского страхования», — сказано в сообщении.


