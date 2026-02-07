В Пензенской области в 2025 году прокуроры выявили более 1,1 тыс. нарушений в сфере здравоохранения Медицина

Пенза, 7 февраля 2026. PenzaNews. Органы прокуратуры Пензенской области выявили 1 тыс. 118 нарушений в сфере здравоохранения в 2025 году. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте надзорного ведомства.

«Внесено 375 представлений, в суд направлено 301 заявление. К дисциплинарной ответственности привлечены 323 должностных лица, к административной — 16. Три лица предостережены о недопустимости нарушений закона. По материалам проверок прокуроров возбуждено два уголовных дела. Восстановлены права 520 граждан», — уточняется в тексте.

В нем отмечается, что, как установили прокуроры Белинского, Башмаковского, Вадинского, Городищенского и Лунинского районов, медицинские учреждения не выписывали льготные рецепты.

«Благодаря вмешательству прокуроров Ленинского, Октябрьского, Железнодорожного районов Пензы, а также башмаковского, лунинского, городищенского, земетчинского, пачелмского, нижнеломовского межрайонного прокуроров и прокурора Кузнецка были восстановлены права онкобольных, пациентов с редкими (орфанными) и аутоиммунными заболеваниями, а также страдающих сахарным диабетом и бронхиальной астмой. Эти граждане получили необходимые, зачастую дорогостоящие, лекарства и изделия. Прокуроры Ленинского района Пензы и Лопатинского района выявили факты невыдачи лекарств пациентам, перенесшим инсульт, инфаркт миокарда, а также тем, кто прошел аортокоронарное шунтирование, стентирование коронарных артерий и катетерную абляцию», — сказано в сообщении.

В нем также обращается внимание на то, что медицинские учреждения в Ленинском, Октябрьском и Первомайском районах Пензы, в Кузнецке и Сердобском районе не вели претензионную работу по фактам просрочки поставки лекарств и изделий.

«Также были зафиксированы случаи ненадлежащего оказания медицинской помощи и назначения терапии. Прокуроры Белинского, Городищенского, Камешкирского, Наровчатского, Пачелмского районов, а также нижнеломовский и каменский межрайонные прокуроры выявили несвоевременное направление беременных женщин на консультации к узким специалистам и случаи некачественной медицинской помощи. Прокуроры Железнодорожного, Ленинского, Первомайского районов Пензы, каменский межрайонный прокурор, прокуроры Башмаковского, Лунинского, Никольского, Лопатинского, Спасского и других районов установили нарушения стандартов оснащения терапевтических, офтальмологических, неврологических, оториноларингологических и гинекологических кабинетов», — уточняется в тексте.

В сообщении подчеркивается, что по всем выявленным нарушениям прокурорами приняты исчерпывающие меры реагирования, права граждан восстановлены, виновные привлечены к ответственности.