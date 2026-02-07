12:18:04 Суббота, 7 февраля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области в 2025 году прокуроры выявили более 1,1 тыс. нарушений в сфере здравоохранения

09:15 | 07.02.2026 | Медицина

Печать

Пенза, 7 февраля 2026. PenzaNews. Органы прокуратуры Пензенской области выявили 1 тыс. 118 нарушений в сфере здравоохранения в 2025 году. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте надзорного ведомства.

В Пензенской области в 2025 году прокуроры выявили более 1,1 тыс. нарушений в сфере здравоохранения. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Внесено 375 представлений, в суд направлено 301 заявление. К дисциплинарной ответственности привлечены 323 должностных лица, к административной — 16. Три лица предостережены о недопустимости нарушений закона. По материалам проверок прокуроров возбуждено два уголовных дела. Восстановлены права 520 граждан», — уточняется в тексте.

В нем отмечается, что, как установили прокуроры Белинского, Башмаковского, Вадинского, Городищенского и Лунинского районов, медицинские учреждения не выписывали льготные рецепты.

«Благодаря вмешательству прокуроров Ленинского, Октябрьского, Железнодорожного районов Пензы, а также башмаковского, лунинского, городищенского, земетчинского, пачелмского, нижнеломовского межрайонного прокуроров и прокурора Кузнецка были восстановлены права онкобольных, пациентов с редкими (орфанными) и аутоиммунными заболеваниями, а также страдающих сахарным диабетом и бронхиальной астмой. Эти граждане получили необходимые, зачастую дорогостоящие, лекарства и изделия. Прокуроры Ленинского района Пензы и Лопатинского района выявили факты невыдачи лекарств пациентам, перенесшим инсульт, инфаркт миокарда, а также тем, кто прошел аортокоронарное шунтирование, стентирование коронарных артерий и катетерную абляцию», — сказано в сообщении.

В нем также обращается внимание на то, что медицинские учреждения в Ленинском, Октябрьском и Первомайском районах Пензы, в Кузнецке и Сердобском районе не вели претензионную работу по фактам просрочки поставки лекарств и изделий.

«Также были зафиксированы случаи ненадлежащего оказания медицинской помощи и назначения терапии. Прокуроры Белинского, Городищенского, Камешкирского, Наровчатского, Пачелмского районов, а также нижнеломовский и каменский межрайонные прокуроры выявили несвоевременное направление беременных женщин на консультации к узким специалистам и случаи некачественной медицинской помощи. Прокуроры Железнодорожного, Ленинского, Первомайского районов Пензы, каменский межрайонный прокурор, прокуроры Башмаковского, Лунинского, Никольского, Лопатинского, Спасского и других районов установили нарушения стандартов оснащения терапевтических, офтальмологических, неврологических, оториноларингологических и гинекологических кабинетов», — уточняется в тексте.

В сообщении подчеркивается, что по всем выявленным нарушениям прокурорами приняты исчерпывающие меры реагирования, права граждан восстановлены, виновные привлечены к ответственности.


Читайте также
Двое иностранцев, отбывавших в Пензенской области наказания за особо тяжкие преступления, депортированы из России В Пензе росгвардейцы задержали двоих пьяных мужчин, которые устроили драку в ночном кафе
В Лунинском районе пожилой мужчина после общения с мошенником передал около 1,5 млн. рублей незнакомцу Михаил Бычков назначен прокурором Тамалинского района
Условный срок получил житель Пензы, предоставивший при оформлении кредита на автомобиль фиктивную справку о работе в колледже Житель Пензы по совету «сотрудника банка» перечислил на чужие счета 480 тыс. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама