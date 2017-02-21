Мэр Пензы примет участие в заседании правления Союза российских городов Политика Пенза, 21 февраля 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев примет участие в заседании Союза российских городов, которое пройдет в Государственной думе РФ в Москве во вторник, 21 февраля. Фотография © PenzaNews Купить фотографию Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе мэрии Пензы, повестка заседания правления Союза российских городов сформирована исходя из актуальных вопросов в сфере жилищно-коммунального хозяйства. «Запланировано присутствие депутатов тематических комитетов Государственной думы РФ, представителей Общественной палаты РФ, а также экспертов федерального уровня по данной тематике», — уточнили в администрации города. В пресс-службе подчеркнули, что по итогам заседания будет подготовлена законодательная инициатива для внесения в Государственную думу РФ. Нашли ошибку или опечатку в тексте?

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