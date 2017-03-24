Валерий Лидин находится в Чебоксарах с рабочим визитом Политика

Пенза, 24 марта 2017. PenzaNews. Председатель Законодательного собрания Пензенской области, секретарь реготделения партии «Единая Россия» Валерий Лидин находится в Чебоксарах с рабочим визитом.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального парламента, в столице Мордовии он примет участие в заседании Ассоциации законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Приволжского федерального округа.

«Основными вопросами повестки пленарного заседания станут совершенствование нормативно-правового регулирования вопросов патриотического воспитания и практика реализации региональных программ патриотического воспитания в регионах Приволжского федерального округа», — добавили в пресс-службе.

В Законодательном собрании региона уточнили, что также будут рассматриваться вопросы практики применения законодательства в области обращения c отходами производства и потребления.

Ожидается, что участники заседания посетят ряд объектов по переработке отходов: ГУП «Биологические очистные сооружения», сортировочный завод и полигон филиала ЗАО «Управление отходами», комплекс сооружений по обработке осадков и промывных вод на очистной водопроводной станции «Заовражная», а также местный водоканал.