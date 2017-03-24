09:13:23 Пятница, 24 марта
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

Валерий Лидин находится в Чебоксарах с рабочим визитом

08:40 | 24.03.2017 | Политика

Печать

Пенза, 24 марта 2017. PenzaNews. Председатель Законодательного собрания Пензенской области, секретарь реготделения партии «Единая Россия» Валерий Лидин находится в Чебоксарах с рабочим визитом.

Валерий Лидин находится в Чебоксарах с рабочим визитом

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального парламента, в столице Мордовии он примет участие в заседании Ассоциации законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Приволжского федерального округа.

«Основными вопросами повестки пленарного заседания станут совершенствование нормативно-правового регулирования вопросов патриотического воспитания и практика реализации региональных программ патриотического воспитания в регионах Приволжского федерального округа», — добавили в пресс-службе.

В Законодательном собрании региона уточнили, что также будут рассматриваться вопросы практики применения законодательства в области обращения c отходами производства и потребления.

Ожидается, что участники заседания посетят ряд объектов по переработке отходов: ГУП «Биологические очистные сооружения», сортировочный завод и полигон филиала ЗАО «Управление отходами», комплекс сооружений по обработке осадков и промывных вод на очистной водопроводной станции «Заовражная», а также местный водоканал.
Актуальное
Читайте также
В Заречном в сквере Демакова установят 200 скворечников В Пензе осужденный за смерть пассажира водитель не смог обжаловать приговор
В Пензе на улице Сумской демонтируют самовольно установленные гаражи Анастасия Фесикова выступит на I этапе Кубка России по плаванию
Людмила Худякова из Пензы удостоена звания «Заслуженный экономист РФ» В пензенской филармонии состоится концерт в поддержку восстановления собора
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама