Пензенская область вновь показала максимальную социально-политическую устойчивость Политика

Пенза, 5 апреля 2017. PenzaNews. Пензенская область вновь включена в группу регионов с максимальной социально-политической устойчивостью. Об этом свидетельствуют данные рейтинга фонда «Петербургская политика» за март 2017 года.

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Текущий рейтинг Пензенской области не изменился и составил 8,1 пункта, при показателе у лидера — Калужской области — 8,4.

Всего в группу субъектов РФ с максимальной устойчивостью вошло восемь регионов. Пензенская область располагается внутри этой группы на предпоследнем месте.

К позитивным событиям, которые благотворно сказались на положении области в этом списке, аналитики отнесли встречу губернатора Ивана Белозерцева с представителями группы компаний Aviagen, которая рассматривает возможность создания на базе «Дамате» предприятия по разведению родительского стада индейки.

Кроме того, положительную роль сыграла договоренность облправительства с АО «Петербургский тракторный завод» о льготных поставках сельхозтехники.

Также отмечено подписание соглашения с группой «Акрон» о поставке минеральных удобрений на 2017 год.

Помимо этого, эксперты учли тот факт, что Пензенская область заняла девятое место в рейтинге эффективности систем здравоохранения 85 регионов России за 2015 год.

К событиям, которые сыграли негативную роль, отнесены два митинга — против коррупции, а также тот, который провели пензенские таксисты. Также аналитики обратили внимание на включение Пензенской области Объединенным кредитным бюро в группу регионов с высоким уровнем долговой нагрузки населения (51%).

Рейтинг фонда «Петербургская политика» публикуется ежемесячно с осени 2012 года. В его рамках оценивается уровень социально-политической устойчивости во всех субъектах России, который определяется экспертами фонда по 10-балльной шкале.

Внутри рейтинга регионы разделены на категории по степени социально-политической устойчивости и отсортированы по динамике за последний месяц.