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Алексей Рябов освободил должность начальника управления экономразвития мэрии Пензы

12:20 | 29.05.2017 | Политика

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Пенза, 29 мая 2017. PenzaNews. Алексей Рябов освободил должность начальника управления экономического развития администрации Пензы, которую он занимал на протяжении последних двух лет.

Алексей Рябов освободил должность начальника управления экономразвития мэрии Пензы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

И.о. руководителя ведомства назначена Ольга Жидова, возглавляющая отдел экономики.

Биография

Рябов Алексей Геннадьевич

Как сообщила ИА «PenzaNews» Ольга Жидова, она исполняет обязанности начальника управления экономического развития с 17 мая.

До работы в администрации Пензы Алексей Рябов трудился в правительстве региона, где в должности зампреда курировал весь социальный блок.

Еще раньше он занимал пост первого заместителя главы администрации Заречного по вопросам финансов.

В настоящее время Алексей Рябов не доступен для комментариев.
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