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Пензенские коммунисты не будут участвовать в митинге против коррупции — обком

12:27 | 08.06.2017 | Политика

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Пенза, 8 июня 2017. PenzaNews. КПРФ не будет участвовать в митинге против коррупции, готовящемся в Пензе. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой обкома партии.

Пензенские коммунисты не будут участвовать в митинге против коррупции — обком

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В ряде пензенских СМИ появилась информация, что в митинге против коррупции, который состоится в начале следующей недели и организаторами которого являются сторонники Алексея Навального, примет участие Коммунистическая партия. Пензенский обком официально заявляет, что КПРФ не будет принимать участие в этой акции протеста и расценивает данные сообщения как провокацию», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что похожая ситуация наблюдалась перед акцией сторонников Алексея Навального, прошедшей в Пензе 26 марта, когда от имени КПРФ рассылались листовки с приглашением на митинг, но в действительности партия не имела к ним отношения.

«Пензенские коммунисты призывают своих сторонников не поддаваться на провокации», — подчеркивается в заявлении.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в предстоящий понедельник, 12 июня, на площади у стадиона «Первомайский» в Пензе состоится митинг против коррупции, организатором которого выступила региональная молодежная общественная организация «Поколение нового времени».

Мероприятие согласовано властями с числом участников не более 500 человек.
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