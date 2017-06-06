В Пензе 12 июня пройдет митинг против коррупции Политика

Пенза, 6 июня 2017. PenzaNews. Региональная молодежная общественная организация «Поколение нового времени» проведет митинг против коррупции на площади у стадиона «Первомайский» на улице Калинина в Пензе в День России и День города, 12 июня.

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Протестное мероприятие, которое согласовано властями, начнется в 12.00. Предполагаемое число участников — не более 500 человек.

Всего активисты претендовали на шесть мест в центре города, среди которых — площади перед зданиями мэрии Пензы и правительства региона.

«Нам ни в одном не согласовали», — сообщил ИА «PenzaNews» председатель совета «Поколения нового времени» Иван Финогеев.

По его словам, предстоящее мероприятие станет своего рода продолжением акции, прошедшей в сквере у часов «Кукушка» 26 марта.

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«В первую очередь мы озвучим ответы на резолюцию, которые получили — […] от Государственной думы, от администрации президента [России], от Следственного комитета, от областного правительства», — пояснил собеседник агентства.

Как сообщается в письме заместителя председателя правительства Пензенской области Василия Трохина, направленном в адрес Ивана Финогеева в ответ на уведомление о проведении публичного мероприятия, уполномоченным представителем облправительства в целях оказания содействия организатору митинга назначен консультант управления внутренней политики Александр Артоболевский.