Поиски повара от имени представительства пензенского правительства назвали ошибкой Политика

Пенза, 27 июня 2017. PenzaNews. Представительство правительства Пензенской области при правительстве РФ не вело поиски повара, а соответствующая вакансия была размещена на сайте hh.ru от лица государственного бюджетного учреждения по ошибке. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на портале Career.ru, куда дублируется информация о работе для молодых специалистов.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

На необычную для госучреждения вакансию утром во вторник, 27 июня, обратил внимание исполнительный директор фонда «Гражданский Союз» Олег Шарипков.

Он опубликовал скриншот с описанием вакансии «Повар в семью», якобы размещенной ГБУ «Представительство правительства Пензенской области», в которой соискателю за работу на Воробьевых горах была обещана зарплата в 4 тыс. евро.

Среди требований, которые предъявлял работодатель — опыт в ресторанах, наличие загранпаспорта и шенгенской визы, а также знание английского языка.

Вскоре вакансия со страницы учреждения была удалена.

Фото: Career.ru

В пресс-службе компании HeadHunter не смогли оперативно прокомментировать ИА «PenzaNews», каким образом информация о поиске повара оказалась на странице представительства правительства Пензенской области, а также уточнить, была ли она действительно размещена сотрудником учреждения, имеющим доступ к данному сайту.

Через несколько часов на странице ГБУ было опубликовано сообщение об ошибке.

Фото: Career.ru

«Вакансия «Повар» на сайте hh.ru была ошибочно размещена. В результате выявления данной ошибки вакансия была удалена. В штатном расписании ГБУ «Представительство правительства Пензенской области при правительстве Российской Федерации» штатной единицы «повар» не существует», — говорится в тексте.