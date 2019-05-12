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Годовой доход депутата Олега Кочеткова составил около 21 млн. рублей

10:17 | 12.05.2019 | Политика

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Пенза, 12 мая 2019. PenzaNews. Декларированный годовой доход депутата Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва от округа №5, члена фракции «Единая Россия» Олега Кочеткова, который является генеральным директором ООО «СтанкоМашСтрой» и единственным собственником ООО «Оптимист» (учредитель РИА «ПензаСМИ»), составил за 2018 год около 21 млн. рублей.

Годовой доход депутата Олега Кочеткова составил около 21 млн. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В собственности у народного избранника находятся четыре земельных участка общей площадью почти 43 сотки, жилой дом площадью 61 кв. метр, две квартиры общей площадью около 257 кв. метров, 1/4 доли квартиры площадью примерно 107 кв. метров, 105/10000 и 21/1000 доли автостоянок площадью по 3,7 тыс. кв. метров, автомобиль «Toyota Land Cruiser 200», снегоболотоход и прицеп.

Супруга Олега Кочеткова получила доход в размере 4,8 млн. рублей.

Она владеет земельным участком площадью 12 соток, жилым домом площадью около 212 кв. метров, 1/4 доли квартиры площадью почти 107 кв. метров, 105/10000 доли автостоянки площадью 3,7 тыс. кв. метров и автомобилем «Infiniti QX80».

Двое несовершеннолетних детей народного избранника имеют по 1/4 доли квартиры площадью почти 107 кв. метров.

Доход Олега Кочеткова за 2017 год составлял около 23 млн. рублей.

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Законодательное собрание Пензенской области является постоянно действующим высшим и единственным органом законодательной власти региона. Состоит из 36 депутатов.

В шестом созыве, который был избран 10 сентября 2017 года, 32 депутата представляют «Единую Россию», двое — КПРФ, по одному — ЛДПР и «Справедливую Россию».

На постоянной профессиональной основе в Законодательном собрании Пензенской области работают девять депутатов: председатель Валерий Лидин («Единая Россия»), трое его заместителей — Сергей Егоров, Вячеслав Космачев и Владимир Полукаров (все от «Единой России»), глава комитета по социальной политике Георгий Камнев (КПРФ), председатель комитета по экономической политике Василий Чернышов («Единая Россия»), а также трое заместителей глав профильных комитетов — Александр Васильев (ЛДПР), Яна Куприна («Единая Россия») и Валерий Плахута («Справедливая Россия»).

По подсчетам ИА «PenzaNews», суммарный декларированный доход депутатов регионального парламента за 2018 год составил более 584 млн. рублей, их супругов — 158 млн. рублей.

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